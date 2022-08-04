Машина съехала и затонула в канале в городе Шлиссельбург в Ленобласти

Машина затонула в Новоладожском канале в Ленобласти / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленинградской области машина съехала и затонула в канале. Инцидент произошел в ночь на 4 августа 2022 года в городе Шлиссельбург на Новоладожском канале. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

- Сегодня спасателям поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург поступила информация, что ночью автомобиль съехал в Новоладожский канал, - рассказали в пресс-службе спасателей.

По всей видимости, в машине, в тот момент, когда она самостоятельно поехала в воду, никого не было. Сообщений о пострадавших не поступало. Автомобиль унесло течением в канал. Оказавшись в воде, он начал тонуть и окончательно ушел под воду.

На место ЧП прибыли спасатели-водолазы. Они смогли отыскать автомобиль под водой, прикрепить к нему трос и вытянуть на берег.