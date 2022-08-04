Температура воздуха в Петербурге скакнет на 7 градусов

В ближайшее время единственный жаркий день в Петербурге придется на 6 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К очередным температурным качелям готовит жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти природа. Жара, которая пришла в регион на несколько дней, скоро отступит. Причем, судя по прогнозу погоды, похолодание будет резким и стремительным.

В ближайшую пятницу в городе на Неве ожидается дневная температура около +30. Осадков, по предварительным данным метеорологов, не будет. А вот в субботу, 6 августа, воздух прогреется до +28 градусов, но весь день будет лить как из ведра. Это напрямую отразится на погоде в воскресенье, 7 августа. Температура воздуха упадет сразу на 7 градусов. Днем будет не выше +21 градуса, без осадков.

Начало следующей рабочей недели в Петербурге также начнется с комфортных +21...+23 днем, и +12..+14 - ночью. Если верить метеорологам, это нормальные августовские значения.

О том, каким будет последний месяц лета в городе - в прогнозе синоптика Натальи Мироничевой.