Дворцовый мост разведут под Ленинградскую симфонию Шостаковича в честь ее 80-летия

Дворцовый мост разведут под Седьмую симфонию Шостаковича. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ленинградская симфония Шостаковича прозвучит над Невой в ночь с 8 на 9 августа. Отрывок из знаменитого произведения композитора исполнят в день 80-летнего юбилея со дня первого исполнения симфонии.

- Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича стала символом мужества непокоренного города в годы блокады, - пишет «Петербургский дневник».

Музыкально-историческое представление пройдет в рамках традиционного шоу «Поющие мосты», которое организовано при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга.

Акция с разводкой Дворцового моста станет первой из ряда городских мероприятий, которые запланированы к 80-летию первого исполнения Ленинградской симфонии.

Напомним, что Дмитрий Шостакович начал писать симфонию еще в блокадном городе. Первые три части произведения он написал в сентябре 1941 года. Позднее композитора вывезли в Москву, а премьера Седьмой симфонии состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве (Самара).