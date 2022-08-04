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Звезды4 августа 2022 13:39

Дворцовый мост разведут под Ленинградскую симфонию Шостаковича в честь ее 80-летия

Юбилейная разводка пройдет в ночь с 8 на 9 августа
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дворцовый мост разведут под Седьмую симфонию Шостаковича.

Дворцовый мост разведут под Седьмую симфонию Шостаковича.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ленинградская симфония Шостаковича прозвучит над Невой в ночь с 8 на 9 августа. Отрывок из знаменитого произведения композитора исполнят в день 80-летнего юбилея со дня первого исполнения симфонии.

- Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича стала символом мужества непокоренного города в годы блокады, - пишет «Петербургский дневник».

Музыкально-историческое представление пройдет в рамках традиционного шоу «Поющие мосты», которое организовано при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга.

Акция с разводкой Дворцового моста станет первой из ряда городских мероприятий, которые запланированы к 80-летию первого исполнения Ленинградской симфонии.

Напомним, что Дмитрий Шостакович начал писать симфонию еще в блокадном городе. Первые три части произведения он написал в сентябре 1941 года. Позднее композитора вывезли в Москву, а премьера Седьмой симфонии состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве (Самара).