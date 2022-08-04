«Метрострой» показал ход строительства станции метро «Горный институт» в Петербурге

«Метрострой» показал видео со строящейся станции метро «Горный институт» в Петербурге Фото: принтскрин видео.

"Метрострой" показал, как идет строительство новой станции "Горный институт". На момент запуска она станет конечной станцией оранжевой Лахтинско-Правобережной линии. Видео из подземелья строители опубликовали 4 августа 2022 года.

- Глубина залегания - практически 70 метров. Для сравнения: примерно такая же высота у 24-этажного дома, - рассказали в "Метрострое".

В итоге станция "Горный институт" станет второй по глубине станцией метрополитена Северной столицы. Глубже находится только "Адмиралтейская" - 80 метров под землей.

На кадрах уже видны два тоннеля, соединенные между собой, часть платформы, а также тоннель, который будет предназначен для эскалатора. Напомним, что станцию планируется открыть в 2024 году.