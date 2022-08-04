Русский музей ввел именные билеты

Посетить выставку «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге теперь можно только по именному электронному билету. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Посетить выставку «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге теперь можно только по именному электронному билету. Так решили бороться со спекулянтами, которые выкупили все билеты по 300 рублей и продавали их на сторонних сайтах по космическим ценам. Напомним, после жалоб горожан, которые не могли попасть на выставку, инцидентом заинтересовалась прокуратура.

- Сотрудник музея может попросить на входе предъявить документ, удостоверяющий личность - это может быть паспорт, водительское удостоверение, военный билет или пенсионное, - предупреждают посетителей в музее.

Билеты для льготных категорий можно будет купить в кассах музея непосредственно перед посещением выставки.

Напомним, в экспозицию Русского музея вошли работы Михаила Врубеля из Третьяковской галереи и из частных собраний. Всего - более 200 картин, в том числе знаменитые «Принцесса-Лебедь» и «Демон поверженный».

Изначально выставка должна была проходить до 2 августа, но из-за ажиотажа Русский музей принял решение продлить ее.