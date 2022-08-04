Смольный выступил против закона о едином операторе рекламы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Санкт-Петербурга выступило против закона о едином операторе рекламы. Свой негативный отзыв о законопроекте Смольный направил в Государственную думу. Об этом 4 августа 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- В Смольном считают, что недостатки закона невозможно исправить с помощью поправок, поэтому его принятие нецелесообразно, - сообщает издание.

Власти города считают, что монополия в рекламе будет противоречить закону о конкуренции, что фактически убьет рынок наружной рекламы. Кроме того, единый оператор сможет не соблюдать требования по охране памятников, что крайне важно для Петербурга. Помимо этого, в законопроекте нет механизмов, с помощью которого государство могло бы регулировать цены.