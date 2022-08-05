МЧС предупреждает об экстремальной 30-градусной жаре в Петербурге в пятницу

В Петербурге будет жарко. Но недолго. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное управление МЧС предупреждает жителей и гостей Петербурга об экстремальной жаре. Днем 5 августа температура поднимется до +30 градусов. Учитывая ясное небо и солнце, которое усилит эффект, не все люди смогут спокойно перенести такую «прожарку».

- В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Во второй половине дня местами ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов, - отмечает пресс-служба экстренного ведомства.

А метеорологи объясняют, что жару в город принес антициклон. Он уже покидает Северную столицу, но напоследок решил поднять температуру на максимум.

Однако уже завтра погода резко поменяется: в городе пройдут грозы и дожди, а термометры покажут +26. В воскресенье осадков не будет, но резко похолодает - днем будет не выше +20.