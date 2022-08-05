Движение по Ушаковскому мосту ограничат до конца лета из-за ремонта

На Ушаковском мосту начнется дорожный ремонт. Фото: Яндекс.Карты.

Новое испытание ждет автомобилистов Петербурга. С 7 августа начинается масштабный ремонт на Ушаковском мосту. Здесь будут менять асфальт, а из-за этого движение транспорта неизбежно придется ограничить.

- С 7 по 31 августа из-за обновления дорожной одежды движение будет ограничено на Ушаковском мосту. Автомобилистов ждет поэтапное закрытие одной из полос для движения и сужение проезжей части, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Но и это еще не все. С 6 августа дорожные рабочие выйдут на ремонт Пискаревского путепровода. Здесь также начнут менять асфальт, для чего до 24 августа поэтапно будет перекрываться одна из трех полос. Машинам оставят для движения по две полосы в каждую сторону.