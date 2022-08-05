Петербургский производитель деталей для автозаводов предложил сотрудникам добровольно уволиться

Поставщик деталей для завода "Хендэ" готовит увольнения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский поставщик деталей для заводов Hyundai и Nissan начинаетт сокращение персонала на своем заводе. Подразделение канадской компании Magna простаивает вместе с другими предприятиями автопроизводственного кластера уже несколько месяцев.

- Персоналу, работающему на производственной площадке компании в промзоне «Каменка», предлагают уйти добровольно по соглашению сторон, - пишет «Коммерсант-СПб».

Тем, кто согласится на увольнение «по собственному», выплатят разом пять окладов. По словам сотрудников, из трех смен сокращают две, на заводе остается только одна смена. Всего здесь работают около 500 человек. При этом в руководстве предприятия комментировать увольнения отказались.

Также эксперты отмечают, что головная компания Magna не собирается покидать Россию, но сокращает издержки на содержание персонала при простое производства.