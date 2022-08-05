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Происшествия5 августа 2022 9:43

В Пушкине покупатель расстрелял продавца из-за двух арбузов

Мужчину задержала полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Под Петербургом покупатель расстрелял продавца из-за арбузов.

Под Петербургом покупатель расстрелял продавца из-за арбузов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кровавая разборка произошла в Пушкинском районе Петербурга из-за арбузов. Вечером 4 августа подвыпивший 54-летний мужчина зашел в овощную лавку в поселке Лесное, относящемуся к городу Пушкину, схватил два арбуза и попытался уйти не заплатив. Продавцу сладких» ягод» это резонно не понравилось.

- Продавец магазина оказал сопротивление, в следствии чего злоумышленник выстрелил в его сторону около 10 раз из пневматического пистолета и скрылся на автомобиле «Тойота Королла», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Раненого 39-летнего продавца арбузов госпитализировали, а машину нападавшего объявили в розыск. Вскоре злодея задержали. У него изъяли пневматический пистолет и нож.

Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.