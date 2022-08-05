«Газель» снесла кузов о дерево во дворе дома на улице Вавиловых, побив три припаркованных машины

"Газель" потеряла кузов во дворе дома. Фото: vk.com/kalininskij_proisshestviy

Низкие ветки дерева стали причиной ДТП в Калининском районе. Вечером 4 августа во дворе одного из домов на улице Вавиловых водитель «Газели» не рассчитал высоты кузова своей машины и снес его напрочь. Обломки полетели на припаркованные рядом автомобили.

- Пострадало сразу три машины! Безумное разгильдяйство водителя Газели и безумное невезение для жильцов дома, - пишут местные жители в группе «Калининский район/Происшествия» ВКонтакте.

В комментариях пользователи соцсетей шутят про мастерство газелиста и «наглость» деревьев, растущих как им заблагорассудится: «Нет, ну эти деревья совсем обнаглели, ни пройти не проехать».

А другие иронизируют, что водитель «Газели» все-таки смог проскочить.