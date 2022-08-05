КАД от Горской до ЗСД Петербурга расширят за 12,8 млрд рублей

КАД на севере Петербурга расширят за 12,8 миллиарда рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге планируется расширить один участок КАД от станции Горская до пересечения с ЗСД. Об этом говорится на портале госзакупок. Документ появился на сайте 2 августа 2022 года.

- В плане реконструировать участок КАД от Горской до ЗСД с четырех до шести полос. Работы должны быть завершены в 2026 году, - говорится в документе.

На данный момент идут поиски подрядчика, который выполнит все работы. Проект оценили почти в 12,8 миллиардов рублей.

Расширение трассы необходимо для снижения нагрузки, так как Кольцевая автодорога очень популярна у жителей Петербурга, Ленинградской области, а также дальнобойщиков, которые проезжают через наш регион. Кроме того, этот участок КАД был построен еще в 2001 году и сейчас требует реконструкции.