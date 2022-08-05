4,4 млн человек воспользовались пересадочным тарифом в общественном транспорте Петербурга в июле

4,4 млн человек воспользовались пересадочным тарифом в Петербурге в июле Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге после перехода на новую модель транспортного обслуживания появился пересадочный тариф "60 минут", который позволяет экономить на проезде на наземном транспорте, при этом в течение часа делать сколько угодно пересадок. Так, в июле 2022 года этим тарифом воспользовались 4,4 миллиона пассажиров. Об этом сообщили 5 августа в комитете по транспорту.

- В июле тарифом воспользовались 4,4 миллиона человек, что в 2,5 раза больше, чем в июне, когда им воспользовались 1,7 миллион пассажиров, - рассказали в комитете.

Тариф позволяет экономить при пересадках в наземном транспорте. Он активируется на карте "Подорожник" и действует в автобусе, трамвае и троллейбусе. Так, в течение часа стоимость первой поездки 40 рублей, вторая обойдется в 10 рублей, а последующие в течение часа бесплатные.