«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Петербурге из-за погоды 6 августа

В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за дождя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный объявил в Санкт-Петербурге "оранжевый" уровень опасности из-за погоды. Синоптики предупредили, что вечером в субботу, 6 августа 2022 года, на Северную столицу обрушится сильный дождь с ветром. Поэтому горожанам надо будет быть осторожнее на улицах.

- С 18 часов 6 августа до полуночи 7 августа на территории Санкт Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного дождя и ветра, - предупредили в правительстве города.

"Оранжевый" уровень означает, что в городе могут начаться стихийные бедствия из-за погоды. В таких условиях горожанам лучше всего оставаться дома, а автомобилистам либо отказаться от поездок на машинах, либо быть осторожнее на дорогах, так как повышается риск ДТП.