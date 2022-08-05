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Общество5 августа 2022 13:04

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Петербурге из-за погоды 6 августа

В Петербурге ожидается сильный дождь и ветер
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за дождя

В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за дождя

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный объявил в Санкт-Петербурге "оранжевый" уровень опасности из-за погоды. Синоптики предупредили, что вечером в субботу, 6 августа 2022 года, на Северную столицу обрушится сильный дождь с ветром. Поэтому горожанам надо будет быть осторожнее на улицах.

- С 18 часов 6 августа до полуночи 7 августа на территории Санкт Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного дождя и ветра, - предупредили в правительстве города.

"Оранжевый" уровень означает, что в городе могут начаться стихийные бедствия из-за погоды. В таких условиях горожанам лучше всего оставаться дома, а автомобилистам либо отказаться от поездок на машинах, либо быть осторожнее на дорогах, так как повышается риск ДТП.