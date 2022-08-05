Аиста со сломанным крылом спасли в Ленобласти

В Ленобласти спасли раненного аиста / Фото: Охотнадзор47

В Ленинградской области люди спасли аиста со сломанным крылом. В четверг, 4 августа 2022 года, жители села Лисино-Корпус Тосненского района заметили, что птица, которая жила неподалеку от села, перестала летать. Неравнодушные жители пожалели аиста и решили оказать ему помощь, пока не случилось беды. Об этом рассказали в Охотнадзоре Ленобласти.

- Неравнодушными сельчанами аист был помещен в сарай и вызваны специалисты комитета. В итоге оказалось, что у него сломано крыло, - рассказали в ведомстве.

Для спасения птицы, аиста передали в реабилитационный центр для диких животных «Приют Белоснежки». Пернатого сразу же приняли на лечение.

- Очень надеемся на восстановление и на то, что птице удастся сохранить крыло и полноценно летать, - отметили в Охотнадзоре.