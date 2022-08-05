Проезд в центре Петербурга перекроют 7 августа на время полумарафона

Движение в центре Петербурга перекроют 7 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 7 августа пройдет полумарафон "Северная столица". Из-за этого ряд улиц и набережных в центре города полностью перекроют для движения автомобилей. Также по некоторым адресам вводится двустороннее движение и запрет парковки. Об этом предупредили в комитете по транспорту.

- В связи с проведением полумарафона движение транспорта будет перекрыто с 04:00 до 14:00 часов. Также 7 августа с 5:00 до 14:00 вносятся изменения в работу автобусов №№ 1, 3, 6, 7, 22, 24, 27, 46, 100, 128, троллейбуса №31 и трамваев №№ 3, 6, 40. Движение троллейбусов №9,10 и 11 будет временно закрыто, - предупредили в комитете.

Так, проезд будет закрыт по Троицкому мосту, Тучкову мосту, Благовещенскому мосту, Дворцовой площади, Дворцовой набережной, набережной Кутузова, Суворовской площади и многим другим. Полный список перекрытий и ограничений можно узнать по ссылке.