Одинокую игуану заметили на улице в Купчино

По Купчино гуляла игуана. Фото: vk.com/kupchinoask

Чего только не бывает в Купчино! Так днем 5 августа жители одного из домов по улице Турку с удивлением увидели в собственном дворе разгуливающую в одиночку игуану. Люди смекнули, что, видимо, чей-то питомец просто сбежал через открытое из-за жары окно, но ловить ящерку побоялись.

- На улице Турку 22, корпус 2, игуана выпала у кого-то, - пишут местные жители в группе «Купчино - Фрунзенский район / Подслушано» ВКонтакте.

Но привыкшие ко всему петербуржцы даже не удивились происходящему: «Годзилла в городе»; «Петербург становится похожим на зоопарк».

А другие обеспокоились за судьбу игуаны, ведь ее могли загрызть собаки или заклевать вороны. Пресмыкающееся со страху забралось на дерево, но в итоге все закончилось хорошо. Пришла хозяйка и сняла питомца с березы.

- Успокоился на руках у мамы, - сообщили купчинцы.