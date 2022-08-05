МЧС предупредило о сильном шторме в Ленобласти 6 августа

Шторм накроет Ленобласть 6 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области ожидается сильный шторм. МЧС региона предупредило о том, что 6 августа 2022 года в области ветер поднимется до 27 метров в секунду. При такой силе могут быть значительные разрушения построек, а деревья может вырвать с корнями.

- 6 августа в Ленобласти местами ожидаются ливни, грозы, град, при грозе порывы ветра до 27 метров в секунду, - рассказали в МЧС области.

В течение дня в области будут идти кратковременные дожди, местами пройдут ливни. Во второй половине дня, начиная с западных районов, пройдут грозы, местами град, сильные ливни.

Но зато температура воздуха окажется высокой. Днем до 24-29 градусов, на востоке области до 32 градусов жары.

7 августа ливни, грозы и град продолжат идти. Ветер снова будет сильный, но чуть послабее - около 20 метров в секунду.