Объем фальшивых денег сократился в Петербурге на 17 процентов

Количество фальшивых денег в Петербурге сократилось на 17 процентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти тысячу фальшивок - монет и банкнот - изъяли в Петербурге за три месяца. По итогам второго квартала 2022 года, которые подвели в Северо-Западном главном управлении Центробанка России, количество подделок снизилось.

- По сравнению с тем же периодом 2021 года количество подделок в Петербурге снизилось на 17% – до 936 единиц, - сообщает пресс-служба Банка России.

Если брать Северо-Западный федеральный округ в целом, то с апреля по июнь обнаружено и изъято из оборота 1156 поддельных банкнот и 15 монет. Лидерами подделок являются купюры в 5000 рублей - 56% фальшивок.

При этом общее число поддельных пятитысячных на северо-западе сократилось вдвое до 652 единиц.

А треть от изъятого составляют тысячные купюры.