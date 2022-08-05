Новая жилая застройка в Петербурге появится в Приморском и Пушкинском районах

Новая жилые дома в Петербурге появится в Приморском и Пушкинском районах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются продолжать жилую застройку. Расширение города уже запланировано в новом Генплане, который на днях представило правительство города. Как отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, новые ЖК появятся в Приморском и Пушкинском районах. Об этом он рассказал 5 августа 2022 года.

- Основной объем нового жилищного строительства планируется вести на свободных от застройки территориях. Главные локации расположатся на севере города в Приморском районе и на юге – в Пушкинском, - сообщил градоначальник.

Так, планируется возведение нового города-спутника Южный, строительство кампусов и научного центра для Санкт-Петербургского государственного университета и ИТМО.

- Особо отмечу, что в зонах жилой застройки предусмотрено размещение более 700 социальных объектов. Не допустим возведение нового жилья без соответствующей инфраструктуры, - подчеркнул градоначальник.