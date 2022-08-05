Шторм надвигается на Петербург 6 августа

Жителей Петербурга предупредили о надвигающемся шторме Фото: Олег ЗОЛОТО

На Санкт-Петербург надвигается шторм. Ожидается, что 6 августа 2022 года на город обрушится сильный ветер до 27 метров в секунду, грозы, ливни и град. В связи с этим аварийные бригады перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

- Руководители подведомственных организаций должны обеспечить организацию аварийных бригад, для оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, - сообщили в комитете.

На данный момент парки и сады города открыты, но 6 августа, исходя из актуальных погодных условий, возможно будет принято решение об их закрытии.

Горожанам советуют быть максимально острожными на улице. Во время ливня и сильного ветра быть подальше от деревьев, высоких конструкций, не оставлять под ними машины.

Телефон дежурной службы 314-60-13.