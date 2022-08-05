Градостроительная комиссия поддержала семь проектов застройки в Петербурге

Градостроительная комиссия Петербурга рассмотрела двенадцать городских территорий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 5 августа 2022 года состоялось очередное заседание Градостроительной комиссии, где было рассмотрено 12 обращений городских застройщиков. Об этом сообщили в Смольном.

- Сегодня мы уже видим основные результаты работы Градкомиссии. Мы четко и в максимально сжатые сроки идем по пути наращивания так недостающей городу и петербуржцам социальной и транспортной инфраструктуры, - отметил вице-губернатор Николай Линченко.

Вице-губернатор рассказал, что от застройщиков требуется разрабатывать четкий план по строительству не только домов, но и школ, детских садов и поликлиник, чтобы новые жильцы могли не переживать о том, где лечиться и куда отдавать своих детей учиться.

Из 12 обращений было поддержано семь, два получили отказ, два отправлены на доработку и один был снят.