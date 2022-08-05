Беглов пояснил основные моменты нового Генплана Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал пояснения по основным разделам нового Генерального плана, который был принят на днях правительством города. Градоначальник рассказал о различных зонах жилых застроек, которые собираются реализовывать в Северной столице.

- Отведены места под индивидуальное жилищное строительство. Сформированы отдельные территории для возведения мало-, средне- и многоэтажных жилых домов. Основной объем нового жилищного строительства планируется вести на свободных от застройки территориях, - рассказал Беглов.

Так, новые жилые кварталы собираются строить в Приморском и Пушкинском районах. Там же появятся город-спутник Южный, кампусы и научные центры двух ведущих университетов города: СПбГУ и ИТМО.

Важно, что в местах жилых застроек предусмотрены более 700 социальных объектов, в том числе школ, детских садов и поликлиник.