Посещаемость торговых центров Петербурга упала на треть

Посещаемость петербургских торговых центров резко снизилась Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Торговые центры Санкт-Петербурга продолжают терять трафик. За год посещаемость крупных торговых комплексов упала на треть за последний год. А небольшие ТЦ потеряли трафик лишь на три процента. Об этом 3 августа 2022 года пишет "РБК Петербург".

- Причина такого разрыва в снижении посещаемости заключается в том, что в крупных торговых центрах большого формата доля иностранных брендов несравнимо выше, чем у районных ТЦ. Соответственно, иностранные бренды играли роль якорей, точек притяжения потока, - пишет издание со ссылкой на эксперта.

В целом, в крупных ТЦ в среднем оказалось закрыто 20-35 процентов торговых площадей, когда мелкие ТЦ закрыли порядка 10 процентов площадей.

Что касается временного "возвращения" некоторых брендов, как распродажа H&M, то это большого трафика торговым центрам не принесет. Это лишь временный подъем.