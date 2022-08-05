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Общество5 августа 2022 15:45

Ленинградский зоопарк отметит 157 день рождения 14 августа

Всем детям зоопарк Петербурга подарит мороженое
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Ленинградский зоопарк отметит день рождения 14 августа

Ленинградский зоопарк отметит день рождения 14 августа

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Знаменитый Ленинградский зоопарк 14 августа 2022 года отметит свой 157 день рождения. Главный зоосад Санкт-Петербурга вот уже полтора века сохраняет традиции, развивается и ухаживает за экзотическими животными. В честь праздника в зоопарке пройдет большая программа.

- Тех, кто придет в зоопарк в воскресенье ждёт обширная тематическая программа «Человек и животные – история сотрудничества». Это тематические станции, где в игровой форме мы расскажем, как в разные эпохи человек выстраивал связь с животным миром, мастер-классы, бесплатные экскурсии и многое другое, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Также традиционно все дети, которые придут в Ленинградский зоопарк 14 августа бесплатно получат мороженое.