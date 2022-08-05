Ленинградский зоопарк отметит 157 день рождения 14 августа

Ленинградский зоопарк отметит день рождения 14 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Знаменитый Ленинградский зоопарк 14 августа 2022 года отметит свой 157 день рождения. Главный зоосад Санкт-Петербурга вот уже полтора века сохраняет традиции, развивается и ухаживает за экзотическими животными. В честь праздника в зоопарке пройдет большая программа.

- Тех, кто придет в зоопарк в воскресенье ждёт обширная тематическая программа «Человек и животные – история сотрудничества». Это тематические станции, где в игровой форме мы расскажем, как в разные эпохи человек выстраивал связь с животным миром, мастер-классы, бесплатные экскурсии и многое другое, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Также традиционно все дети, которые придут в Ленинградский зоопарк 14 августа бесплатно получат мороженое.