КАД встал в жесткую пробку из-за двух больших аварий вечером 5 августа

Две большие аварии сковали движение на КАД Петербурга вечером 5 августа Фото: Ирина ЖЕГЛОВА

Вечером 5 августа 2022 года КАД Санкт-Петербурга встал в жесткие пробки из-за двух аварий. Одна произошла рядом со съездом в Колтуши, вторая на развязке с Софийской.

- На КАД в районе поворота на Колтуши авария со скорыми. Столкнулись фура и джип "КИА", - рассказали очевидцы.

От удара фуру развернуло и буквально сложило пополам. О пострадавших пока что ничего неизвестно. Движение на КАД у развязки с Шоссейной улицей встало.

Вторая авария произошла на развязке с Софийской улицей. В этом месте тоже пострадала "КИА", которую буквально деформировало от удара. ДТП случилось на внутреннем кольце КАД. Из-за этого на трассе растянулась пробка от Софийской до развязки с Октябрьской набережной. Затор около 4 километров.