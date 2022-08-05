Человек утонул в Суздальском озере в Петербурге

Человек утонул в Верхнем Суздальском озере в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В разгар жары в Санкт-Петербурге снова произошла трагедия. Днем 5 августа 2022 года в Верхнем Суздальском озере утонул человек. Свидетелями этого стали отдыхающие, которых был целый пляж. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- В озере на Озерках опять кто-то утонул. На Верхнем Суздальском озере подплыли спасатели, на берегу у воды в перчатках упаковали кого-то в мешок, - рассказали очевидцы.

Кто именно утонул, свидетели не сообщают. Как именно произошла трагедия, тоже никто не заметил.

На место приехала полиция. Правоохранители провели проверку.

Добавим, что несмотря на трагедию, люди продолжили загорать на пляже, а также купаться в озере.