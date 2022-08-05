Коммунальщики перешли в режим повышенной готовности из-за шторма в Петербурге

В связи с надвигающимся штормом предприятия Комитета по благоустройству переходят в режим повышенной готовности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 6 августа 2022 года ожидается сильный шторм. По прогнозу синоптиков ветер поднимется до 27 метров в секунду, пойдет ливень, возможны гроза и град. В связи с этим коммунальщики города перешли в режим повышенной готовности. Об этом рассказали в комитете по благоустройству города.

- Руководители подведомственных организаций должны обеспечить организацию аварийных бригад, для оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, - сообщили в комитете.

Все аварийные службы должны будут следить за местами, где образуются застои воды. Это касается пешеходных переходов, остановок транспорта, подходов к метров. Садовники города должны будут следить за ситуациями в парках и садах.

Во время прихода в город ливня и сильного ветра следует находиться подальше от деревьев и различных высоких конструкций, не парковать под ними автотранспорт. Телефон дежурной службы 314-60-13.