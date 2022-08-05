Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2022 17:57

Коммунальщики перешли в режим повышенной готовности из-за шторма в Петербурге

Ливень с ветром до 27 метров в секунду ожидается 6 августа
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В связи с надвигающимся штормом предприятия Комитета по благоустройству переходят в режим повышенной готовности

В связи с надвигающимся штормом предприятия Комитета по благоустройству переходят в режим повышенной готовности

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 6 августа 2022 года ожидается сильный шторм. По прогнозу синоптиков ветер поднимется до 27 метров в секунду, пойдет ливень, возможны гроза и град. В связи с этим коммунальщики города перешли в режим повышенной готовности. Об этом рассказали в комитете по благоустройству города.

- Руководители подведомственных организаций должны обеспечить организацию аварийных бригад, для оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, - сообщили в комитете.

Все аварийные службы должны будут следить за местами, где образуются застои воды. Это касается пешеходных переходов, остановок транспорта, подходов к метров. Садовники города должны будут следить за ситуациями в парках и садах.

Во время прихода в город ливня и сильного ветра следует находиться подальше от деревьев и различных высоких конструкций, не парковать под ними автотранспорт. Телефон дежурной службы 314-60-13.