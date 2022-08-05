Сетку от лосей растянули на 30 км Мурманского шоссе в Ленобласти

На севере Ленобласти сеткой от лосей защитили участок Мурманского шоссе длиной в 30 км Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Мурманском шоссе в Ленинградской области растянули специальную сетку от лосей и других диких животных. Защиту установили на протяжении 32,5 километров вдоль трассы. Это уже второй участок Мурманского шоссе, где установили такую сетку. Об этом 5 августа 2022 года пишет "Мойка78".

- В пятницу, 5 августа появилась информация об установке по обеим сторонам Мурманского шоссе с 182 по 219 километр сетчатого ограждения, защищающего лосей от проезжей части, - пишет издание.

Участок выбран не просто так. Дело в том, что за последние пять лет в этом месте произошло 10 аварий с участием диких животных. Чаще всего такие ДТП происходили во время миграции лосей. В результате таких аварий пострадали 11 человек, двое погибли.