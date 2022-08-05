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Происшествия5 августа 2022 19:00

Стекло разбившегося зеркала попало в глаз двухлетнему ребенку в Ленобласти

Мальчик чуть было не остался без глаза
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Двухлетний малыш хлопнул дверью шкафа в Дубровке и едва не остался без глаз

Двухлетний малыш хлопнул дверью шкафа в Дубровке и едва не остался без глаз

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области двухлетний ребенок чуть было не лишился глаза из-за осколка зеркала. Инцидент произошел в поселке Дубровка Всеволожского района. Об этом 5 августа 2022 года пишет издание Online47.

- Ребенок находился в частном доме под присмотром 64-летней бабушки. Малыш открыл шкаф в комнате и хлопнул его дверцей по рядом висящему зеркалу, - пишет издание.

От удара дверцы стекло разбилось, осколки разлетелись в разные стороны, и один из них прилетел прямо мальчику в глаз. Перепуганная бабушка вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место врачи госпитализировали малыша в больницу. Состояние его было тяжелым. Врачи зафиксировали у него проникающее ранение правого глаза и выпадение его внутренних оболочек.

На данный момент стекло уже вынули из глаза ребенка. По факту произошедшего проводится проверка.