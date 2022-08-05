Необычные цветы-грибы выросли в парке Монрепо в Ленобласти / Фото: Олег Коновалов

В парке Монрепо под Выборгом в Ленинградской области выросли необычные цветы-грибы. Диковинное растение выглянуло из-под земли и поразило отдыхающих своим видом. Сразу и не понять, толи это гриб, толи цветок, толи еще что-то. Тайну раскрыли работники парка.

- Иногда в нашем хвойном лесу, среди мха и осыпавшихся иголок, можно встретить интересные, будто вылепленные из воска, растения, лишенные хлорофилла. Так цветет подъельник обыкновенный, по внешнему виду которого непонятно, что это – растение, или гриб, - рассказали в пресс-службе парка.

Это растение встречается нечасто / Фото: Олег Коновалов

Оказывается, это растение можно увидеть лишь в короткий промежуток летом. Почти весь год оно живет под землей. Но только летом подъельник появляется на свет с небольшими цветочками, которые вскоре превращаются в коробочки с семенами.

Интересно, что в разных языках у него есть свои народные названия, такие как индейская трубка, цветок духов, цветок – гриб.