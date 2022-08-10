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Происшествия10 августа 2022 18:05

Седого мужчину задержали за домогательства к мальчикам в Мурино

Полиция ищет жертв среди местных детей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Мурино задержали мужчину за приставание к мальчикам. Фото: vk.com/spb_today

В Мурино задержали мужчину за приставание к мальчикам. Фото: vk.com/spb_today

Полиция Мурино ищет жертв седого педофила, которого задержали в городе за приставания к мальчикам. Мужчина жил там же в Мурино, но география его домогательств может быть гораздо шире.

- Данный мужчина задержан за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков. Если кто-то оказался жертвой его действий или может сообщить полезную для следствия информацию, просьба сообщить в полицию, - пишет паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все эпизоды деятельности задержанного персонажа и разбираются в обстоятельствах его правонарушений. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что ранее в Петербурге задержали двух педофилов, изнасиловавших 13-летнего мальчика прямо на улице.