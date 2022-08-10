Бойца ММА Артема Тарасова отпустили из-под ареста после массовой драки с рэперами в Мурино

Бойца-блогера отпустили из КПЗ. Фото: t.me/artemtarasovmma

Всеволожский городской суд не стал арестовывать блогера и бойца ММА Артема Тарасова, который был задержан после массовой драки с рэперами в Мурино. Сам Тарасов, как он утверждает, кулаками не махал, а лишь снимал происходящее.

- Фух друзья! Все хорошо. Я сейчас на свободе. Правда, у меня забрали телефон. Но главное, что я на свободе, - радостно сообщил Тарасов на видео в своем телеграм-канале.

В это время блогера обнимала и целовала жена, пришедшая подержать мужа в зал суда. Также суд отпустил и блогера Никиту Солонина, друга Артема Тарасова.

При этом дело о хулиганстве, возбужденное полицией, не закрыто и разбирательство еще предстоит.

Напомним, что драка 10 на 10 произошла поздним вечером 7 августа в Мурино. Биться вышли бойцы ММА и рэперы.

- Мой друг повздорил с рэпером Димаста. У них какая-то бытовая драма произошла, - рассказывал тогда Тарасов.

Мера пресечения троим остальным задержанным пока не определена.