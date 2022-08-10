Двое с топорами разгромили иномарку на Торжковской улице

На Торжковской улице разбили иномарку. Фото: vk.com/spb_today

Два агрессивных мужчины топорами разгромили черный «Хендэ Солярис» на Торжковской улице. Стоявшую с разбитыми стеклами машину заметили брошенной посреди проезжей части. Инцидент произошел днем, а нападавшие были похожи на иностранцев.

- Там вылетели два человека, один с топором начал долбить по машине. Разбил стекла, кидался на водителя. Затем они убежали и скрылись в свою машину. Совсем охренели, приехали сюда и права качают! - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По другим данным, нападавших было трое и они были с битами. Причины конфликта, произошедшего на светофоре у Лисичанской улице, пока неизвестны. Проверку по факту ЧП ведет полиция. Известно, что агрессоры скрылись на серебристой «Киа Рио».

- Ведется розыск нападавших, - отмечает паблик «Дорожный инспектор».