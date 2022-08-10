Врачи петербургского Педиатрического университета спасли зрение детям из Луганска

В Педиатрическом университете лечат детей с Донбасса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи-офтальмологи Санкт-Петербургского Педиатрического медицинского университета спасли зрение маленьким пациентам из Донбасса. Сейчас здесь проходят лечение трое детей из Донецка и Луганска, причем самой маленькой девочке всего три месяца от роду.

- у самой маленькой пациентки ретинопатия – поражение светочувствительной оболочки обоих глаз. Малышка родилась глубоко недоношенной, - сообщает пресс-служба университета.

Как часто бывает у недоношенных детей, у малышки развилась отслойка сетчатки, пошел фиброз тканей, что грозило полной слепотой. Но петербургские хирурги провели тончайшую операцию, удалив все пораженные ткани и спасли зрение девочке.

А полуторагодовалому мальчику спасли не только глаз, но и жизнь. У него была обнаружена опасная опухоль сетчатки, которая раньше лечилась только удалением органа. Но сейчас появились новые возможности.

Кроме юных пациентов с проблемами зрения, в университете лечат детей с поражениями печени и почек.