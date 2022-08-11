Новый штамм коронавируса «дельтакрон» обнаружили в Петербурге

Ученые из Петербурга обнаружили новый штамм коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ученые из Санкт-Петербурга обнаружили новый вид коронавируса, который сочетает в себе штаммы "дельта" и "омикрон". Такого гибрида COVID-19 не было еще нигде в мире, поэтому ученый-генетик Дмитрий Прусс назвал его "русский дельтакрон". Об этом 11 августа 2022 года пишет РБК.

- Новые варианты должны быть предметом тщательного изучения специалистов. Данные сведения о химере SARS CoV-2 получены на весьма ограниченной выборке, о свойствах рекомбинантов пока судить рано, - пишет издание со ссылкой на специалистов.

Насколько может быть опасным новый вид ковида, предстоит еще изучить. Дело в том, что "дельта", который уже практически исчез, серьезно поражал легкие, в то время как у "омикрона" эта способность ослабла. Однако, как это будет выражаться в гибриде, пока еще не изучено.

Специалисты отмечают, что возникновение гибридов возможно при высоком уровне зараженного населения.