Пьяный мужчина выкинул собаку из окна пятого этажа в Петербурге

Пьяный мужчина выкинул собаку с высоты пятого этажа в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге полиция разбирается в смерте собаки. Днем 10 августа 2022 года пьяный мужчина выкинул животное из окна пятого этажа. Инцидент произошел во дворе дома 28 на Загородном проспекте. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Люди с признаками сильного алкогольного опьянения выкинули собаку из окна квартиры на пятом этаже. Бедное животное погибло почти сразу, - рассказали свидетели произошедшего.

Виновниками трагедии стали трое: двое мужчин и женщина. Предположительно, выкинул собаку один из мужчин.

Очевидцы сразу же вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Те провели предварительную проверку и забрали всех троих пьяных людей в отделение для дальнейших разбирательств.