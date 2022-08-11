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Происшествия11 августа 2022 6:21

Пьяный мужчина выкинул собаку из окна пятого этажа в Петербурге

Полиция забрала подозреваемого и его друзей в отделение
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пьяный мужчина выкинул собаку с высоты пятого этажа в центре Петербурга

Пьяный мужчина выкинул собаку с высоты пятого этажа в центре Петербурга

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге полиция разбирается в смерте собаки. Днем 10 августа 2022 года пьяный мужчина выкинул животное из окна пятого этажа. Инцидент произошел во дворе дома 28 на Загородном проспекте. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Люди с признаками сильного алкогольного опьянения выкинули собаку из окна квартиры на пятом этаже. Бедное животное погибло почти сразу, - рассказали свидетели произошедшего.

Виновниками трагедии стали трое: двое мужчин и женщина. Предположительно, выкинул собаку один из мужчин.

Очевидцы сразу же вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Те провели предварительную проверку и забрали всех троих пьяных людей в отделение для дальнейших разбирательств.