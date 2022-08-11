Директора турагентства в Петербурге отправили под суд за обман клиентов на 1,6 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге под суд отправили директора турагентства, которая обманула клиентов на сумму более чем 1,6 миллиона рублей. 48-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 11 августа 2022 года сообщили в прокуратуре города.

- В течение года с мая 2019 года по март 2020 года директор турфирмы продавала петербуржцам путевки. Согласно договорам, агентство должно было бронировать и оплачивать клиентам путевки в Китай, Испанию, Вьетнам, Доминикану и в другие популярные страны, - рассказали в прокуратуре.

Однако директор фирмы вместо того, чтобы исполнять свои обязательства перед клиентами, деньги просто забирала себе, а желающие отдохнуть, пролетали с путевками. В общей сложности потерпевшими оказались 16 человек. Ущерб составил более 1,6 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.