Спасатели ищут парня, упавшего в Большую Невку в Петербурге

Парень упал в Невку в Выборгском районе Петербурга / Фото: Мегаполис

С самого утра 11 августа 2022 года спасатели ищут человека, упавшего в реку Невку в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, молодой парень свалился в воду около 8 часов утра. Об этом сообщает "Мегаполис".

- Кого-то ищут в воде на Пироговской набережной между Сампсониевским и Литейным мостом, - сообщает издание.

Насколько известно, молодой человек шел по мосту, но в какой-то момент свалился в воду. На месте работают спасательные службы, а также сотрудники полиции.

Упавшего парня до сих пор не нашли. Поиски продолжаются.