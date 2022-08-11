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Происшествия11 августа 2022 8:58

Спасатели ищут парня, упавшего в Большую Невку в Петербурге

ЧП произошло в районе Пироговской набережной
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Парень упал в Невку в Выборгском районе Петербурга / Фото: Мегаполис

Парень упал в Невку в Выборгском районе Петербурга / Фото: Мегаполис

С самого утра 11 августа 2022 года спасатели ищут человека, упавшего в реку Невку в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, молодой парень свалился в воду около 8 часов утра. Об этом сообщает "Мегаполис".

- Кого-то ищут в воде на Пироговской набережной между Сампсониевским и Литейным мостом, - сообщает издание.

Насколько известно, молодой человек шел по мосту, но в какой-то момент свалился в воду. На месте работают спасательные службы, а также сотрудники полиции.

Упавшего парня до сих пор не нашли. Поиски продолжаются.