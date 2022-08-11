Пискаревское кладбище приводят в порядок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ремонт братских могил начался на Пискаревском кладбище. Именно здесь, под землей поросших травой холмов, лежат десятки и сотни тысяч жителей блокадного Ленинграда, погибших в войну от бомбежек, голода и болезней. Сейчас место из последнего упокоения приводят в порядок.

- Наши сотрудники косят траву, убирают старые и больные деревья, подстригают живую изгородь и выполняют формовку крон деревьев, – рассказал «Петербургскому дневнику» директор Пискаревского мемориального кладбища Евгений Панкевич.

Кроме общего благоустройства территории, которая началась в мае, работы идут непосредственно и на самих братских могилах. Сейчас здесь снят верхний слой дерна и бордюрные камни. Их заменят новыми.

Также демонтированы мемориальные плиты с надписями, но временно. После реставрации все вернется на свои места. Будет сохранен и общий ландшафт кладбища, привычный жителям города на Неве.