12-летний живодер сломал лапы и убил десятки голубей в Петербурге

Жители Петербурга жалуются на 12-летнего живодера, убивающего птиц Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге жители улицы Вавиловых бьют тревогу из-за малолетнего живодера. В социальных сетях обеспокоенные жильцы рассказывают о 12-летнем мальчике, которые отлавливает и убивает голубей. Сообщения об этом появились 10 августа 2022 года.

- Мальчик прикармливает голубей, ловит их, обматывает лапы ниткой и таскает в пакете, убивая их. По близости его дома много трупов птиц. И все делает на глазах маленьких детей. Мамы бьют тревогу, дети плачут над птицами. Что делает с другими животными можно только догадываться, - жалуются местные жители.

Люди боятся, что только на птицах мальчик не остановится, когда подрастет. Местные жители через соцсети пытаются достучаться до родителей подростка, чтобы они приняли меры и отвели ребенка к психологу.

Другие же советуют сразу обратиться в полицию, чтобы семью и ребенка поставили на учет и сразу же занялись его психическим здоровьем специалисты.