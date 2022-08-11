885 петербуржцев, в том числе 125 детей, пострадали от укусов клещей за неделю

Клещи покусали почти 900 человек за неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше восьми сотен горожан покусали клещи за минувшую неделю. Данные приводит петербургское управление Роспотребнадзора. В числе пострадавших - 125 детей и подростков, один из которых заболел энцефалитом. Он был укушен в Псковской области и не привит от инфекции.

- С 5 по 11 августа в медицинские организации Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 885 человек, в том числе 125 детей до 17 лет, - уточняет пресс-служба Роспотребназдора.

Зарегистрирован 21 случай иксодового клещевого боррелиоза, в том числе два случая среди детей и подростков. Отметим, что от этой опасной болезни вакцины не существует.

Большая часть укушенных подцепила клеща за пределами Петербурга. В черте города произошло 104 случая нападения паразитов. Лидирует пригородный Курортный район - 50 случаев. Далее идут Выборгский - 12, Пушкинский - 11 и Приморский с Петродворцовым - по шесть укушенных

В остальных районах инциденты единичны. тем не менее, в Роспотребнадзоре призывают горожан быть внимательными, особенно при выезде на природу.