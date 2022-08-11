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Дом. Семья11 августа 2022 16:15

885 петербуржцев, в том числе 125 детей, пострадали от укусов клещей за неделю

Один ребенок заболел энцефалитом
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Клещи покусали почти 900 человек за неделю.

Клещи покусали почти 900 человек за неделю.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше восьми сотен горожан покусали клещи за минувшую неделю. Данные приводит петербургское управление Роспотребнадзора. В числе пострадавших - 125 детей и подростков, один из которых заболел энцефалитом. Он был укушен в Псковской области и не привит от инфекции.

- С 5 по 11 августа в медицинские организации Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 885 человек, в том числе 125 детей до 17 лет, - уточняет пресс-служба Роспотребназдора.

Зарегистрирован 21 случай иксодового клещевого боррелиоза, в том числе два случая среди детей и подростков. Отметим, что от этой опасной болезни вакцины не существует.

Большая часть укушенных подцепила клеща за пределами Петербурга. В черте города произошло 104 случая нападения паразитов. Лидирует пригородный Курортный район - 50 случаев. Далее идут Выборгский - 12, Пушкинский - 11 и Приморский с Петродворцовым - по шесть укушенных

В остальных районах инциденты единичны. тем не менее, в Роспотребнадзоре призывают горожан быть внимательными, особенно при выезде на природу.