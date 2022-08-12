На месте кинотеатра в ТРК «Пик» в Петербурге откроют фуд-холл Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вместо закрывающихся кинотеатров будут появляться новые пространства. Так, на месте восьми кинозалов в ТРК "Пик" на Сенной площади, которые перестали работать летом 2021 года, обустроят фуд-холл. Об этом 11 августа 2022 года пишет РБК Петербург.

- Размещение фудхолла в ТЦ «Пик» в центре города у метро является логичным ходом развития концепции ТРЦ, особенно в свете сложностей, возникших у кинотеатров, - пишет издание со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что появление фуд-холла может положительно повлиять на трафик торгового центра. Инвестиции в проект могут составить порядка 40-120 тысяч рублей на один квадратный метр. Для этого владельцам ТРК придется полностью поменять и перестроить четвертый этаж, где некогда был кинотеатр.