Дамба спасла Петербург от 30 наводнений за 11 лет существования Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

12 августа 2022 года комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений отмечает одиннадцатую годовщину начала эксплуатации. Каждый год дамба подтверждает свою эффективность. За время существования дамба спасла Северную столицу от огромного количества наводнений. Об этом рассказали в дирекции КЗС.

- За 11 лет эксплуатации было предотвращено 30 нагонных наводнений, из них 13 особо опасных, - рассказали в КЗС.

Помимо того, что дамба защищает город от наводнений, спасая здоровье и жизни людей, она способствует предотвращению значительной экономической и экологической угрозы городу.

Также, за долгие годы, дамба стала излюбленным местом горожан для прогулок, а рыбаков - для любимого хобби.