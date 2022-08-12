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Общество12 августа 2022 6:51

Дамба спасла Петербург от 30 наводнений за 11 лет существования

12 августа комплекс защитных сооружений отмечает день рождения
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дамба спасла Петербург от 30 наводнений за 11 лет существования

Дамба спасла Петербург от 30 наводнений за 11 лет существования

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

12 августа 2022 года комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений отмечает одиннадцатую годовщину начала эксплуатации. Каждый год дамба подтверждает свою эффективность. За время существования дамба спасла Северную столицу от огромного количества наводнений. Об этом рассказали в дирекции КЗС.

- За 11 лет эксплуатации было предотвращено 30 нагонных наводнений, из них 13 особо опасных, - рассказали в КЗС.

Помимо того, что дамба защищает город от наводнений, спасая здоровье и жизни людей, она способствует предотвращению значительной экономической и экологической угрозы городу.

Также, за долгие годы, дамба стала излюбленным местом горожан для прогулок, а рыбаков - для любимого хобби.