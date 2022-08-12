Мужчину задержали за поножовщину из-за ревности в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который устроил поножовщину из-за ревности. 36-летнего жителя Пскова поймали в Красносельском районе, сообщили в полиции 12 августа 2022 года. А сама поножовщина случилась еще на майских праздниках.

- 3 мая возле кафе на проспекте Ленина произошел конфликт между группой мужчин. В итоге один из посетителей получил ножевое ранение прямо в грудь, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшим оказался 33-летний мужчина, работающий мясником на местном рынке. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Тогда по факту нападения было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали лишь спустя три месяца. Им оказался ранее судимый за убийство мужчина. Полицейские установили, что конфликт произошел на почве ревности. Расследование продолжается.