Прокуратура начала проверку после гибели 14-летнего хоккеиста СКА в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После гибели 14-летнего хоккеиста СКА в Санкт-Петербурге начались массовые проверки. Трагедия произошла 11 августа 2022 года во время тренировки в одном из хоккейных комплексов, расположенных на территории Петроградского района города. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, а прокуратура Петербурга занялась проверкой.

- В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних на спортивной площадке. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

Юный спортсмен находился на льду. Во время отработки игровых моментов мальчику под защитный доспех спортивного обмундирования попала шайба. Она ударила прямо в область сердца. Хоккеист потерял сознание и вскоре скончался.