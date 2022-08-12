Мужчина прокусил нос и щеку знакомому во время драки в Петербурге

Мужчину покусали на спортплощадке в Калининском районе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина покусал своего знакомого, да так, что пострадавшему потребовалось отправиться в хирургическое отделение. Все произошло во время конфликта двух мужчина на спортивной площадке в Калининском районе в ночь на 12 августа 2022 года. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В начале третьего ночи в больницу госпитализировали 29-летнего мужчину. У него были прокушены нос и левая щека. Пациента отправили в хирургическое отделение на операцию, - сообщил источник.

Оказалось, что у пострадавшего произошел конфликт с его приятелем, когда они были на спортивной площадке у дома 31/2 по проспекту Культуры. Что именно произошло между мужчинами и почему один из них выбрал такой необычный способ для нападения, предстоит выяснить полиции.