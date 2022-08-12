Инструкторам по дворовой физкультуре в Петербурге могут повысить зарплату

Петербургские депутаты намерены повысить зарплаты инструкторам, занимающимся физкультурой во дворах

В Санкт-Петербурге могут повысить зарплату инструкторам, которые занимаются физкультурой с населением во дворах. Депутаты ЗакСа отметили, что сейчас развитию физической культуры в стране мешает дефицит кадров, так как это напрямую связано с низкой зарплатой. Об этом 12 августа 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Если тренер высшего спортивного мастерства может за результат своих спортсменов получать доплату, то инструкторы по работе с населением, работающие во дворах, – нет. А они должны вести четыре группы, для каждой по две тренировки по полтора часа в неделю. В сумме 24 часа работы на улице и 16 методических часов, и все это за ставку ниже прожиточного минимума, - приводит издание слова председателя комиссии по физкультуре и спорту ЗакСа Антона Соловьева.

Но если таким специалистам повысить зарплату, то работа с населением и приучение людей к спорту будет лучше, что оздоровит город.