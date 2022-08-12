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Общество12 августа 2022 13:18

Инструкторам по дворовой физкультуре в Петербурге могут повысить зарплату

Такое предложение внесли депутаты города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербургские депутаты намерены повысить зарплаты инструкторам, занимающимся физкультурой во дворах

Петербургские депутаты намерены повысить зарплаты инструкторам, занимающимся физкультурой во дворах

В Санкт-Петербурге могут повысить зарплату инструкторам, которые занимаются физкультурой с населением во дворах. Депутаты ЗакСа отметили, что сейчас развитию физической культуры в стране мешает дефицит кадров, так как это напрямую связано с низкой зарплатой. Об этом 12 августа 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Если тренер высшего спортивного мастерства может за результат своих спортсменов получать доплату, то инструкторы по работе с населением, работающие во дворах, – нет. А они должны вести четыре группы, для каждой по две тренировки по полтора часа в неделю. В сумме 24 часа работы на улице и 16 методических часов, и все это за ставку ниже прожиточного минимума, - приводит издание слова председателя комиссии по физкультуре и спорту ЗакСа Антона Соловьева.

Но если таким специалистам повысить зарплату, то работа с населением и приучение людей к спорту будет лучше, что оздоровит город.