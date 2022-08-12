Поезд насмерть сбил молодого парня у вокзала в Колпино

Жители Колпино сообщают о трагедии у ж/д вокзала. Фото: vk.com/podslushano.kolpino

Молодой человек попал под колеса электрички на переезде у железнодорожного вокзала в городе Колпино. По словам очевидцев, парень чел через пути не глядя по сторонам. Звук приближающегося поезда он не услышал, так как был в наушниках.

- На колпинском переезде электричка сбила молодого парня! Ему все кричали, но тот, опустив голову, шел в наушниках и ничего не слышал, - пишут очевидцы происшествия в группе «Подслушано. Колпино» ВКонтакте.

По предварительным данным, молодой мужчина погиб на месте.

А в комментариях жители Колпино делятся эмоциями после трагедии: «Моя дочь была невольным свидетелем этого ужаса, до сих пор отойти не может. Молодой человек в наушниках переходил через закрытый переезд, поезд подавал сигналы. Все настолько быстро случилось, что вряд ли кто то успел бы помочь»; «Все у меня на глазах произошло: он шел метрах в тридцати позади меня. Услышав сигнал поезда, я обернулся и все видел».

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.