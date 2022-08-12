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Происшествия12 августа 2022 16:29

Светофор упал на четверых пешеходов после ДТП на набережной Фонтанки

Две женщины, девушка и мужчина госпитализированы в больницу
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На углу Измайловского и Фонтанки светофор упал на прохожих. Фото: vk.com/spb_today

На углу Измайловского и Фонтанки светофор упал на прохожих. Фото: vk.com/spb_today

Четыре человека пострадали в результате серьезного ДТП на набережной Фонтанки и Измайловского проспекта. Вечером пятницы здесь столкнулись кроссовер «Сузуки» и «Ниссан» из каршеринга.

- Один из автомобилей вылетел на обочину и сбил светофор, который в свою очередь упал на четверых прохожих, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате в больницы были госпитализированы все четверо: женщины 62 и 25 лет, 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Их состояние уточняется.

Водители машин также пострадали. Известно, что за рулем каршеринга был 41-летний мужчина, а «Сузуки» управлял 24-летний парень.

Кто прав, а кто виноват, установят дознаватели Госавтоинспекции. По факту ДТП начата полицейская проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.